РФ розганяє фейк про "українську зброю у бойовиків ХАМАС": у Міноборони України прокоментували

Російські пропагандистські видання і телеграм-канали активно "розганяють" фейк, що нібито бойовики ХАМАС воюють проти ізраїльської армії зброєю з України. Зокрема, зазначається, що під Ашкелоном ізраїльські солдати заарештували бойовиків, у яких нібито знайшли чи то українські протитанкові гранатомети (РПГ-7), чи то гранати до них (деталі "легенди" пропагандисти очевидно не узгодили). На зброї нібито були мітки "українського підрозділу із Мукачева Закарпатської області".

В ізраїлських ЗМІ цієї інформації ми не знайшли.

В Міноборони України прокоментували цей російський фейк.

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"Російські пропагандисти поширюють відео, на якому, начебто, представники терористичного угрупування "ХАМАС" демонструють українську зброю. Зокрема арабською мовою стверджується, що саме Україна продала терористам західні зразки озброєння. Відео триває лише 12 секунд і викликає багато сумнівів", – йдеться в повідомленні Military Media Center, медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони України.

Наголошується, українці не могли б цього зробити, адже наші західні партнери пильно слідкують за озброєнням та військовою технікою, які вони нам постачають для боротьби з РФ.

Military Media Center припускає, що відео нашвидкоруч зняте якимось з російських центрів інформаційно-психологічних операцій.

"Таким чином росіяни намагаються виправдати себе і створити ілюзію того, що вони непричетні до терористів з "ХАМАС". Ну ми то знаємо про зустрічі високопосадовців РФ з лідерами та членами терористичної організації. Терористи давно співпрацюють з терористами", – зазначають у Центрі.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС здійснив масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю.

За два дні конфлікту загиблими вже числяться 600 людей. Також відомо про майже дві тисячі поранених.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу попередив, що війна "триватиме без застережень і без перепочинку – до досягнення цілей".

За інформацією українського МЗС, в Ізраїлі загинули двоє українок, їхні тіла намагаються повернути на Батьківщину.

Сьогодні, 8 жовтня, вперше за 50 років Ізраїль офіційно оголосив стан війни.

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