РФ розглядає вторгнення армії Білорусі до України як один із можливих сценаріїв війни - Міноборони

Білорусь не готує ударних груп, які могли би свідчити про підготовку до вторгнення на територію України.

Водночас, за даними Міністерства оборони України, у Білорусі триває інформаційне кампанія РФ щодо нагнітання антиукраїнської ситуації.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу "Рада" у середу, 6 липня.

"Кожна зі сторін ухвалює рішення по ситуації і має декілька сценаріїв, як можуть розвиватися події. Якщо ми говоримо про Білорусь, то сьогодні, відповідно до офіційних даних Генштабу, йдеться про те, що не накопичуються поки що ударні групи. Але є інші маркери, які можуть свідчити про те, що Білорусь може розглядатися як один зі сценаріїв нашого ворога", – сказала Маляр.

За даними вечірнього зведення Генштабу за 6 липня, армія Білорусі проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевіряє пункти управління, веде радіоелектронну розвідку. Тим часом, за інформацією ЗМІ, Міноборони Білорусі планує закупити у РФ вогнеметні системи "Солнцепек".

Білорусь готується до війни, нові рубежі на фронті, звільнення Херсона та зброя зі США - Жданов в ТСН

Читайте також: