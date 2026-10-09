РФ розірвали вибухи: "прилетіло" по заводу, який готував "начинку" для ракет — Генштаб підтвердив

У Росії атаковано завод / © Associated Press

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У ніч проти п’ятниці, 9 жовтня, у Тверській області Росії було атаковано Редкінський дослідний завод.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

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Підприємство виробляє компоненти палива Децилін-М, яке використовують у крилатих ракетах Х-55 і Х-101. Крім того, завод виготовляє присадки до дизельного пального та авіаційного гасу.

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Зазначимо, у лютому безпілотники СБУ вже завдавали ударів по цьому підприємству. За інформацією джерел, навіть тимчасове виведення об’єкта з ладу може зменшити частоту ракетних обстрілів на території України.

У Росії підтвердили пожежу на заводі, однак подробиць не розкрили. Губернатор Тверської області Віталій Корольов заявив, що займання на підприємстві в селі Редкіно сталося під час відбиття атаки безпілотників. Водночас він не уточнив, яке саме виробництво розташоване на підприємстві.

Що каже Генштаб ЗСУ

У ніч проти 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об’єктах на території Російської Федерації.

«Так, в районі населеного пункту Дальнє Константиново-5 Нижегородської області уражено об’єкт філії АТ "Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури" (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна», — йдеться у повідомленні Генштаба.

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Крім того, у районі населеного пункту Редкіно Тверської області уражено Редкінський дослідний завод. Також здійснено ураження Центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет (район населеного пункту Суроватіха Нижегородської області РФ).

Дата публікації 08:11, 09.10.26 Кількість переглядів 40 У Тверській області РФ атаковано завод, що виробляє компоненти палива для крилатих ракет - відео

Атака на Омський НПЗ

Нагадаємо, напередодні безпілотники змогли прорвати систему протиповітряної оборони в Росії та атакувати Омський нафтопереробний завод.

За даними Генштабу, Омський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ. Може переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві широкого спектру пального, мастил та нафтохімічної продукції.

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