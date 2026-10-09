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РФ розірвали вибухи: "прилетіло" по заводу, який готував "начинку" для ракет — Генштаб підтвердив
Сили оборони України уразили об’єкт ракетної інфраструктури в Росії.
У ніч проти п’ятниці, 9 жовтня, у Тверській області Росії було атаковано Редкінський дослідний завод.
Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.
Підприємство виробляє компоненти палива Децилін-М, яке використовують у крилатих ракетах Х-55 і Х-101. Крім того, завод виготовляє присадки до дизельного пального та авіаційного гасу.
Зазначимо, у лютому безпілотники СБУ вже завдавали ударів по цьому підприємству. За інформацією джерел, навіть тимчасове виведення об’єкта з ладу може зменшити частоту ракетних обстрілів на території України.
У Росії підтвердили пожежу на заводі, однак подробиць не розкрили. Губернатор Тверської області Віталій Корольов заявив, що займання на підприємстві в селі Редкіно сталося під час відбиття атаки безпілотників. Водночас він не уточнив, яке саме виробництво розташоване на підприємстві.
Що каже Генштаб ЗСУ
У ніч проти 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об’єктах на території Російської Федерації.
«Так, в районі населеного пункту Дальнє Константиново-5 Нижегородської області уражено об’єкт філії АТ "Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури" (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна», — йдеться у повідомленні Генштаба.
Крім того, у районі населеного пункту Редкіно Тверської області уражено Редкінський дослідний завод. Також здійснено ураження Центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет (район населеного пункту Суроватіха Нижегородської області РФ).
Атака на Омський НПЗ
Нагадаємо, напередодні безпілотники змогли прорвати систему протиповітряної оборони в Росії та атакувати Омський нафтопереробний завод.
За даними Генштабу, Омський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ. Може переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві широкого спектру пального, мастил та нафтохімічної продукції.