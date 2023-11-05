РФ розконсервувала рідкісний висотний літак М-55 "Геофизика": чи є небезпека для України

Цей літак створений ще за радянський часів саме як висотний розвідник для проведення ракетних ударів.
Росія розконсервувала та поновила польоти рідкісного висотного літака М-55 "Геофизика" радянського виробництва. Польоти виконуються з аеродрому "Раменское" під Москвою.
Про це повідомляють аналітики Defence Express, посилаючись на фото у Мережі.
Вони зазначають, що цей літак створений ще за радянський часів саме як висотний розвідник для проведення ракетних ударів. Ще 1960-х роках Радянський Союз почав конструювати висотний літак під індексом М-17 "Стратосфера" для перехоплення американських літаків-розвідників U-2 або ж висотних аеростатів. Але вперше підняти цей літак у повітря вдалось лише 1982 року.
Таких літаків - лише 5. 1996 року вони були "конвертовані" для проведення наукових експериментів цивільного характеру, зокрема по вивченню стратосфери між РФ та країнами Європи. У 2017 році російські профільні ресурси повідомили про начебто постановку на консервацію М-55 "Геофизика".
"Сам факт відновлення польотів на М-55 "Геофизика" може бути пов’язаний як і з роботами по відпрацюванню бортової апаратури для тактичної авіації "ВКС РФ", так і може бути спробою відпрацювати використання цього літака за початковим призначення – тобто розвідка для виконання ракетних ударів", - йдеться на сайті видання.
Характеристики літака М-55 "Геофизика":
- довжина фюзеляжу – 22,67 метрів;
- розмах крила – 37,4 метри
- максимальна злітна маса – 23,4 тони, зокрема корисне навантаження – до 2000 кг;
- екіпаж – 1 особа;
- максимальна швидкість польоту – 743 км/год на висоті 20 км;
- максимальна висота польоту – 21,5 км;
- практична дальність польоту – 1220 км.
Нагадаємо, Генштаб оновив втрати російської армії у техніці. Більше читайте за посиланням.
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