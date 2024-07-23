РФ розпочала навчання з використання пускових установок ядерних ракет — ЗМІ

Російські війська у вівторок, 23 липня, розпочали відпрацювання навичок використання мобільних пускових установок балістичних ядерних ракет "Ярс". Це вже друге подібне навчання, яке армія держави-агресора проводить цього місяця.

Про це пише Reuters із посиланням на пропагандистські ЗМІ РФ.

Відомо, що в рамках навчань розрахунки ракетних установок у басейні річки Волга, які розташовані приблизно за 700 км на схід від Москви, повинні переміститися на відстань понад 100 км та відпрацювати розгортання та маскування.

Ці навчання є продовженням аналогічних тренувань, які ракетні війська РФ провели на початку липня як мінімум у двох різних регіонах. Крім того, менш ніж два місяці тому Росія спільно з Білоруссю вже проводила навчання з розгортання тактичної ядерної зброї.

Міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 "Ярс" можуть вражати цілі на відстані до 11 000 км. Вони можуть бути встановлені не тільки у пускових шахтах, а й на вантажівках, що дозволяє використовувати їх як мобільні пускові ракетні установки практично в будь-якому місці.

Нагадаємо, на думку аналітиків Defense Express, попри розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, американська система протиракетної оборони Aegis Ashore у Польщі та Румунії може перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети з російської території ще на початковій стадії польоту.

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