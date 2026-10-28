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Вночі проти 28 жовтня Росію розривали вибухи. До міста Новомосковськ Тульської області “завітали” безпілотники. Місцеві жителі панікували через навалу дронів, скаржилися на вибухи і сильну пожежу.

Що відомо про атаку - читайте на сайті ТСН.ua.

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Уночі в Тульській області РФ оголосили ракетну та безпілотну небезпеку. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, після яких в кількох районах Новомосковська виникли пожежі.

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У Новомосковську під прицілом опинився хімічний завод «Азот”. На території підприємства виникла пожежа. Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку на регіон, мовляв, сили ППО працюють по БпЛА. Втім, начебто «інфраструктуру у прилеглій промисловій зоні” пошкодили уламки збитих дронів.

За даними OSINT-ресурсів і різних Telegram-каналу Exilenova+, зайнялася установка з виробництва аміаку «Ам-70». На кадрах у мережі видно сильну пожежу і стовпи диму, що затягують місто.

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій. Водночас до міста вже направили лабораторії регіонального управління Росспоживнагляду, які мають перевірити рівень можливого хімічного забруднення.

Що відомо про завод “Азот”

Завод «Азот» входить до групи «ЄвроХім» і є одним із найбільших виробників азотних добрив у Росії. На підприємстві виготовляють аміак, аміачну селітру, карбамід і метанол.

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Водночас завод має значення не лише для хімічної промисловості РФ. За даними Служби зовнішньої розвідки України, підприємство постачало азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську, який виробляє вибухові речовини для російського військово-промислового комплексу.

Атака на завод - фото і відео

Дата публікації 07:16, 28.10.26 Кількість переглядів 11 У Росії атакували хімзавод «Азот»: спалахнула пожежа - відео

У Новомосковську під прицілом опинився хімічний завод «Азот”. / © Exilenova+

У Новомосковську під прицілом опинився хімічний завод «Азот”. / © Supernova+

У Новомосковську під прицілом опинився хімічний завод «Азот”. / © Exilenova+

У Новомосковську під прицілом опинився хімічний завод «Азот”. / © Supernova+

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