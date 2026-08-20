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РФ розривають вибухи: "добрі" дрони масовано атакували Татарстан, "прилетіло" по ключовому НПЗ (відео)
Дрони атакували Нижньокамськ у російському Татарстані, де розташований нафтопереробний завод.
Під ранок 20 серпня безпілотники дісталися до Республіки Татарстан у Росії, атакувавши великий нафтопереробний завод у Нижньокамську.
Про це повідомили Телеграм-канали.
«Нижньокамськ, момент „прильоту“ по НПЗ», — писали аналітики, публікуючи кадри влучання по підприємству.
На відеороликах, які поширюють Мережею, видно задимлення у районі об’єкта.
Водночас жодних підтверджень атаки на НПЗ у Нижньокамську на момент публікації не було. Відомо, що повітряну тривогу через загрозу безпілотників у регіоні оголосили ще близько 03:00 години.
Крім цього, цієї ночі безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під атакою також опинилися об’єкти нафтової інфраструктури росіян. Відомо, що БпЛА зокрема атакували нафтовий термінал «Таманьгазнефть» у порту Тамані.
Нагадаємо, що українські удари вже спричинили серйозні перебої в роботі російської нафтопереробної галузі. Зокрема, наприкінці липня Тюменський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки безпілотників. Підприємство розташоване більш ніж за 2000 км від українського кордону, а збої на ньому могли посилити дефіцит пального на внутрішньому ринку РФ.