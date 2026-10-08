РФ розривали вибухи: слідом за "Яндексом" накрили важливу ціль — Генштаб підтвердив

У РФ було неспокійно / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У місті Салават в Башкортостані (Росія) у ніч проти 8 жовтня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про атаку на місцевий НПЗ «Газпром нефтехим Салават».

Про наслідки «прильотів» повідомили у Телеграм.

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Що атаковано

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Атаковано верстатобудівний завод «Саста» у Сасово Рязанської області. Обладнання підприємства використовується в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості РФ.

За інформацією Astra, завод «Саста» спеціалізується на виробництві металообробних верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК). Обладнання компанії використовується в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості РФ.

Підприємство перебуває під міжнародними санкціями Канади, Швейцарії, ЄС, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Японії.

На території промислового комплексу також розташований великий датацентр «Яндекс ДЦ Сасово». У компанії вже заявили про масштабний збій в роботі Yandex Cloud через проблеми з «електроживленням».

У Башкортостані атаковано нафтохімічний комплекс «Газпром нефтехим Салават».

Також вибухи чули у Стерлітамаку, що в Башкортостані, та в тимчасово окупованому Луганську.

Генштаб ЗСУ підтвердив атаки і повідомив деталі.

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«8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у Салаваті Республіки Башкортостан РФ. На території підприємства виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки

Нагадаємо, у місті Сасово Рязанської області внаслідок атаки спалахнула пожежа на заводі «Саста», на території якого також розташований датацентр компанії «Яндекс».

За даними українських військових, підрозділи СБС упродовж вересня працювали по об’єктах у російському тилу на відстані від сотень до понад тисячу кілометрів від кордону з Україною.

Серед уражених цілей СБС назвали нафтопереробні заводи ТАНЕКО, Московський, Пермський, Саратовський, Рязанський, Ярославський та Ільський, а також об’єкти в Новоросійську, Махачкалі, Тольятті та Воронежі.

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У СБС зазначили, що серед цілей були об’єкти нафтової та нафтохімічної промисловості, морські порти, військово-морська база, авіація, радіолокаційні комплекси та інша інфраструктура.

Дата публікації 07:22, 08.10.26 Кількість переглядів 47 Росія у вогні - горять важливі об'єкти (відео)

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