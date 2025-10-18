Росія розширює авіабазу

Реклама

РФ розширює авіабазу «Енгельс-2» — головний осередок стратегічної авіації — звідки запускають літаки-ракетоносці для ударів по території України.

Про це повідомив спецпідрозділ ГУР МО Аратта у своєму Telegram-каналі.

За даними військових, у північній частині бази триває заливання бетону та підготовка 12 нових стоянок для літаків Ту-95МС, Ту-160, Су-34 і Су-35.

Реклама

Спецпідрозділ зазначив, що саме з «Енгельс-2» Росія здійснює масовані атаки по українських містах. Раніше українські безпілотники вже вражали об’єкт. Зокрема, було знищено десятки крилатих ракет і паливні склади — вибухи було чути навіть у Саратові.

«Активне будівництво свідчить: Росія готується до нових хвиль ударів. Україні необхідно нарощувати власні діпстрайкові спроможності — безпілотники, далекобійні ракети та високоточну зброю, щоб бити по таких базах на випередження», — йдеться в повідомлені.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що до остаточно рішення щодо ракет «Томагавк» Росія навряд чи завдаватиме масованих ударів вглиб України. Втім, це не означає, що це виключено, тому варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.