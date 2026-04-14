РФ розширює підстави використати свою армію за кордоном

У Росії Держдума ухвалила у першому читанні поправку до закону «Про оборону». Вона дозволяє російському диктатору Володимиру Путіну вводити війська до інших країн для «захисту» росіян, затриманих за кордоном.

Про це повідомляє ВВС.

«Законопроєкт передбачає застосування органами державної влади, зокрема збройними силами РФ, необхідних заходів щодо захисту громадян РФ у разі їх арешту, утримання, кримінального переслідування відповідно до рішень міжнародних судових органів та судів іноземних держав», — заявила заступниця міністра оборони країни-агресорки Ганна Цивільєва.

Експерти називають ініціативу «акцією залякування». Вони зазначають, що поправка повторює закон США «Про захист американських військовослужбовців», який неофіційно називають «законом про вторгнення до Гааги».

Американський закон був ухвалений 2002 року незадовго до вторгнення США до Іраку та спрямований на захист військовослужбовців США від переслідування Міжнародним кримінальним судом (МКС).

У виданні нагадують, що після того, як МКС видав ордери на арешт Путіна і уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за незаконне вивезення дітей з України, російська влада вже впроваджувала відповідні законодавчі норми, але загрожувала вона досі лише репресіями за сприяння МКС усередині Росії.

Юрист-міжнародник Григорій Вайпан вважає, що новий законопроєкт є додатковою акцією залякування інших держав.

«Російські офіційні особи від 2023 року погрожували військовою відповіддю тим, хто наважиться заарештувати Путіна. Тепер, певне, вирішили оновити ці погрози», — сказав експерт.

Чи допоможе цей закон ввести війська до країн Балтії

Видання «Новая-Европа» припустило, якими теоретично можуть бути дії Росії щодо Латвії чи інших країн Балтії. За словами юриста Євгена Смирнова, якщо, наприклад, латвійська влада діє на підставі внутрішнього законодавства (наприклад, висилає людину за національними міграційними нормами), то під дію закону це не підпадає.

Якщо ж гіпотетично припускати, що затримання відбувається на підставі ордера Міжнародного кримінального суду (а Латвія є державою-учасницею Римського статуту), тоді формально законопроєкт дасть Путіну можливість ввести війська.

Однак у виданні нагадали, що Путін і зараз без жодних законопроєктів може отримати згоду на введення військ. Тому ініціативу вважають насамперед інструментом інформаційної загрози.

Раніше повідомлялося, що Кремль може готувати провокації та порушення повітряного простору країн НАТО на підставі відповіді на удари українських безпілотників.