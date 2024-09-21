РФ "рятуватиме" деяких іноземців від згубного впливу: затверджено список "аморальних" країн

Щоб отримати підтримку, іноземні громадяни повинні розділяти традиційні російські цінності та переїхати жити до РФ.

Уряд РФ затвердив список держав, які "нав'язують громадянам деструктивні неоліберальні ідеологічні установки", що суперечать російським "духовним скрєпам".

Текст розпорядження було опубліковано на урядовому сайті РФ.

У списку "аморальних" країн – 47 держав та територій, більшість із яких раніше визнали в РФ "недружніми".

З країн ЄС до нього очікувано не потрапили Словаччина та Угорщина, а з країн НАТО – Туреччина. До списку також не включили чотири країни-кандидати до членів Євросоюзу: Боснію та Герцеговину, Грузію, Молдову та Сербію.

Окрім країн ЄС та НАТО до списку потрапили Україна, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, Мікронезія, Японія, Південна Корея, Сінгапур, Сан-Марино, Монако, Ліхтенштейн, Багамські острови, Андорра та Великобританія з усіма заморськими територіями. Також у переліку вказано Тайвань як частину Китаю, хоча КНР до списку не входить.

Перелік затверджено відповідно до указу Путіна "про надання гуманітарної підтримки іноземцям, які розділяють традиційні російські духовно-моральні цінності". Відповідно до цього указу, якщо такі "правильні" іноземці захочуть переїхати до Росії, вони зможуть отримати посвідку на проживання за спрощеною процедурою, без необхідності вивчати російську мову, історію та закони РФ, і поза встановленими квотами на прийняття мігрантів.

Нагадаємо, Росія пригрозила Молдові "залученням до конфлікту" через українські літаки F-16. Прессекретар російського МЗС заявила, що у Молдові відбувається "процес мілітаризації".

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