РФ шпигувала за ядерними базами НАТО з "тіньового флоту": The Guardian розкрив подробиці

База НАТО (ілюстративне фото)

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Російська розвідка півтора року стежила за ядерними та військовими базами в Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах. Для цього росіяни запускали дрони зі своїх цивільних суден, так званого «тіньового флоту».

Про це повідомляє видання The Guardian.

Аналітики дослідили 144 інциденти у понад десятку країн НАТО та Ірландії, які розпочалися наприкінці 2024 року. За даними експертів, російська розвідка, ймовірно під керівництвом ГРУ, діяла зі «значною безкарністю», виявивши стратегічні прогалини в оборонних системах Альянсу.

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«За нашою оцінкою, Кремль дуже ймовірно провів скоординовану кампанію з використання безпілотних літальних апаратів над Європою», — зазначив старший науковий співробітник IISS Чарлі Едвардс.

Він додав, що ці дії стали успіхом для Кремля та провалом для союзників, адже їхня оборона не готова боротися з дешевими і малими дронами на низькій висоті. Метою Москви було стеження за ядерними об’єктами, вивчення військових маршрутів та психологічний тиск.

Серед головних цілей російських неозброєних безпілотників, які запускали з моря, були:

Велика Британія: авіабази Лейкенхіт (де у липні 2025 року розмістили американську ядерну зброю) та Фейрфорд.

Франція: база атомних підводних човнів на острові Іль-Лонг у Бретані.

Бельгія та Нідерланди: авіабази Кляйне-Брогель та Фолькель, де зберігається тактична ядерна зброя США.

Для запусків використовували цивільні судна та танкери з вимкненими пристроями відстеження. Зокрема, у вересні 2025 року через фіксацію дронів закривали аеропорт Копенгагена в Данії. Тоді французькі військові затримали один із підозрілих танкерів під назвою «Боракай». На його борту виявили двох громадян Росії, які працюють у російській приватній військовій компанії Moran Security Group.

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«Ідентифікація двох російських приватних військових підрядників підтвердила мілітаризацію танкерів тіньового флоту не як гіпотезу, а як оперативну практику», — наголошують у звіті IISS.

Також зафіксовано випадки шпигунства у вересні та листопаді 2025 року в Німеччині, а в грудні 2025 року чотири дрони пролетіли над кораблем ВМС Ірландії після візиту президента України Володимира Зеленського.

Європейські уряди тривалий час неохоче висували офіційні звинувачення на адресу Москви. Проте, як зазначив Чарлі Едвардс, «кожен уряд, з яким ми спілкувалися, сказав, що вони вітатимуть публікацію звіту». За даними аналітиків, інтенсивність запусків знизилася лише у 2026 році, коли військово-морські сили країн Європи почали затримувати судна російського тіньового флоту.

Нагадаємо, Україна заявляє про законне право атакувати російський «тіньовий флот», який допомагає фінансувати війну. Київ намагається довести, що такі судна можуть мати статус військових активів.

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Раніше ми писали, що 14 червня британські військові перехопили в Ла-Манші танкер російського «тіньового флоту». Експрем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав цю операцію черговим ударом по фінансуванню війни Путіна проти України та подякував військовим за захист безпеки країни.

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