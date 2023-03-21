РФ скликає засідання Радбезу ООН, аби виправдати Путіна за депортацію українських дітей – ЗМІ

Днями МКС видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, пов’язані з викраденням українських дітей.

На початку квітня Росія планує провести неформальне засідання Ради безпеки ООН щодо депортації українських дітей, через яку суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Про це пише The Guardian.

Це питання постало після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини, пов’язані з викраденням дітей.

Водночас представник РФ в ООН Василь Небензя заявив 20 березня, що Москва нібито планувала засідання задовго до рішення МКС.

Також він назвав питання про дітей "повністю роздутим" і сказав, що Москва хоче пояснити на засіданні Ради безпеки, орієнтовно 6 квітня, що їх вивезли до Росії "тому, що хотіли вберегти їх від небезпеки, яку можуть принести військові дії".

Орден на арешт Володимира Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за депортацію українських дітей до РФ. Суд також видав ордер на арешт уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Путін постане перед правосуддям у Гаазі за злочини, вчинені проти України, незалежно від аргументів Москви.

Карім Хан також зазначив, що ордер на арешт Путіна діятиме до кінця його життя.

Дмитро Медведєв пригрозив Міжнародному кримінальному суду в Гаазі ударом гіперзвукової ракети.

Слідчий комітет РФ відкрив "кримінальну справу" проти прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду в Гаазі, які раніше видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

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