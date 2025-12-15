РФ сколихнули вибухи через атаку БпЛА: не працювали аеропорти, деякі райони - без світла і тепла (фото, відео)

Вибух. / © Associated Press

Реклама

Вночі проти 16 грудня невідомі безпілотники атакували Російську Федерацію. У різних регіонах країни-агресорки сталися потужні вибухи. Зокрема, в столиці Москві та Московській області.

Про це повідомили російські Телеграм-канали, місцеві жителі та влада.

Зранку російське Міноборони відзвітувало, що нібито їхні сили ППО знищили 130 дронів. Зокрема, начебто 25 дронів було збито над Москвою, про що повідомляв столичний мер Сергій Собянін. За його словами, екстрені служби працюють на місці падіння уламків.

Реклама

В аеропорту Шереметьєво було запроваджено обмеження на приймання та відправлення рейсів. Також тимчасові обмеження були в аеропортах Домодєдово та Жуковський, що у Московській області.

На нічні вибухи скаржились мешканці підмосковного міста Кашира. Місцеві пабліки писали, що вибухи лунали поблизу Каширської ГРЕС. Пізніше там з’явилися клуби диму. Також понад десяток гучних вибухів чули жителі Істринського району.

Дата публікації 08:49, 15.12.25 Кількість переглядів 9 Росію атакували дрони: де вибухало

Найбільш гучно було в Бєлгородській області. Губернатор В’ячеслав Гладков заявив про “серйозні” пошкодження інженерної інфраструктури через ракетну атаку. Телеграм-канал ASTRA пише, що під удар потрапила газотурбінна теплоелектроцентраль «Луч» у Бєлгороді. Її оновним паливом є газ. У деяких районах міста блекаут.

Дата публікації 23:17, 14.12.25 Кількість переглядів 20 "Луч" згас: у Бєлгороді знову блекаут (відео)

ТЕЦ «Луч» атакована в Бєлгороді. Фото: OSINT-аналіз ASTRA.

ТЕЦ «Луч» атакована в Бєлгороді. Фото: OSINT-аналіз ASTRA.

ТЕЦ «Луч» атакована в Бєлгороді. Фото: OSINT-аналіз ASTRA.

Вночі Ростов і область також зазнали атаки. ASTRA пише, що однією з ймовірних цілей дронів могла бути філія Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Крім того, через пошкодження ЛЕП у Кам'янському районі зупинено роботу водозабору та насосної станції, заявив губернатор Юрій Слюсар.

Реклама

"Минулої ночі масованій атаці БПЛА зазнали Ростов, Каменськ, Новошахтинськ, Кам'янський, Міллерівський, Чортківський, Білокалитвинський, Шолохівський, Тацинський, Тарасівський, Морозівський та Костянтинівський райони", - заявив російський чиновник.

В Ростовській області низка районів залишилася без опалення через зупинення роботи ТЕЦ-2, пише “Крымский ветер”.

Як повідомлялося, у Бєлгороді стався блекаут після обстрілу. Повідомляється, що було повторно атаковано підстанцію «Луч». У російських пабліках стверджують, що місто було обстріляне з РСЗВ, ймовірно — HIMARS. Зазначається, що Бєлгород був частково знеструмлений.