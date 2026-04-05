РФ співпрацюватиме з Китаєм

Китай висловив готовність продовжувати співпрацю з Росією в межах Ради Безпеки ООН.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час телефонної розмови з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає Reuters.

Як заявили в КНР, така співпраця має на меті «деескалацію» ситуації на Близькому Сході.

Ключові тези заяви Китаю

Ван Ї наголосив, що основним шляхом вирішення проблем судноплавства в Ормузькій протоці є якнайшвидше досягнення угоди про припинення вогню. Він додав, що Пекін незмінно виступає за політичне врегулювання конфліктів через діалог та переговори.

Ця розмова відбулася напередодні голосування в Раді Безпеки ООН наступного тижня щодо резолюції Бахрейну про захист комерційного судноплавства в районі Ормузької протоки.

«Як постійні члени РБ ООН, Китай і Росія повинні дотримуватися об’єктивного та збалансованого підходу, прагнучи отримати ширше розуміння та підтримку з боку міжнародної спільноти», — цитує слова Ван Ї Міністерство закордонних справ КНР.

«Агресія США»: що заявили в Росії

У заяві МЗС РФ зазначено, що міністри обговорили шляхи швидкого припинення вогню та «запуску політико-дипломатичного діалогу».

«Було висловлено задоволення збігом підходів Росії та Китаю щодо більшості питань світового порядку денного, включаючи ситуацію навколо Ірану, пов’язану з неспровокованою агресією США та Ізраїлю проти цієї країни», — йдеться у повідомленні російського відомства.

Нагадаємо, Іран висунув умову для відкриття Ормузької протоки. Там погрожують тривалим блокуванням протоки та вимагають воєнних репарацій.

Раніше українські експерти зазначали, що РФ стовідсотково причетна до підготовки ударів Ірану по базах США.