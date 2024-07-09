Росія, Китай та Іран становлять більш смертельну загрозу, ніж нацисти 1939 року, тому НАТО потрібно усвідомити реальну загрозу Третьої світової війни.

Таку тривожну заяву озвучи колишній начальник генерального штабу Британії генерал Генерал Патрік Сандерс, пише The Times.

На його думку, оборонний Альянсу має час на підготовку лише до кінця десятиліття. Британський генерал вважає, що країни-члени НАТО повинні суттєво переозброїти свої армії, щоб "запобігти російському нападу на власну територію".

"Більшість оцінок показують, що у нас є десь від п'яти до десяти років до того, як Росія відновить свої сили й буде здатна становити таку ж загрозу, яку вона становила до війни в Україні", - зазначив генерал.

На тлі ймовірної війни із РФ та її союзниками генерал заклив Британію зробити правильні кроки уже зараз, "поки є час". Зокрема, він пропонує модернізувати збройні сили.

За його оцінкою, збройні сили Великої Британії вже недостатньо сильні, щоб "повторити вторгнення на південь Іраку, яке вони здійснили 2003 року, або навіть знову захопити Фолклендські острови, як вони це зробили 1982 року".

Нагадаємо, три африканські держави утворили альянс і звернулися за допомогою до Росії.

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