РФ створила підставну авіакомпанію, щоб возити нелегалів до Європи: що замислив агресор

Польська влада вважає це кроком до організації "нового спланованого напливу біженців через Росію та Білорусь".

Росія створила підставну авіакомпанію Southwind Airlines, щоб через Мінськ перевозити нелегальних мігрантів до Європи.

Про це повідомляє "Bild на русском".

Авіакомпанія Southwind Airlines була створена невдовзі після початку повномасштабної війни Росії проти Україні і базується в турецькій Анталії. Водночас усі три літаки авіакомпанії і більшість працівників – з російської Nordwind Airlines з базуванням у Москві.

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Російська компанія Nordwind Airlines належить турфірмі Pegas Touristik, власники якої – росіяни з турецьким корінням.

Нещодавно білоруська влада оголосила, що Southwind від 23 грудня відкриває прямі рейси зі Стамбула до Мінська всього за 195 євро. Час польоту – на дві години менший, аніж в авіакомпанії Belavia. Остання через запроваджені санкції не може літати через територію Євросоюзу. Водночас Turkish Airlines раніше скасувала рейси до Мінська під тиском Європи.

Мапа нового авіасполучення між Стамбулом та Мінськом / Фото: Bild

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Росія і Білорусь прагнуть посилити міграційну кризу

За інформацією видання, польська влада вважає новий напрямок польотів Southwind кроком до організації "нового спланованого напливу біженців через Росію та Білорусь".

Водночас незалежні білоруські журналісти стверджують, що Southwind була створена для обходу санкцій проти Росії.

У Польщі впевнені, що РФ та Білорусь активізують "гібридну операцію" для посилення міграційної та, як наслідок, політичної кризи у західних країнах, особливо у Німеччині.

Нагадаємо, в листопаді в Інституті вивчення війни повідомили, що влада РФ застосовує тактику гібридної війни, щоб створити нову міграційну кризу на кордоні з країнами Європи, зокрема у Фінляндії.

Після рішення уряду Фінляндії в середині грудня про повторне перекриття пунктів пропуску на кордоні з Росією туди припинили прибувати мігранти.

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