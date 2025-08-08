ТСН у соціальних мережах

Світ
104
2 хв

РФ створила каталог викрадених українських дітей: як працює схема

Російська Федерація фактично запустила цифрову платформу, яка функціонує як каталог для незаконного усиновлення українських дітей.

Анастасія Павленко
У РФ створили каталог викрадених українських дітей з фото та описами

У РФ створили каталог викрадених українських дітей з фото та описами / © Associated Press

У Росії створили сайт, на якому викладені фотографії з відкритими обличчями та описи викрадених українських дітей.

Про це засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба повідомив у телеграм.

«Від 2014 року діти з окупованих територій — Луганщини, Донеччини і Криму — систематично вивозилися на замовлення російських сімей під Москву та до інших регіонів Росії. Схоже, попит на дітей зменшився, тож окупанти шукають нові способи «вдосконалення» цієї жахливої системи. Ми з командою Save Ukraine виявили доказ того, що вони перейшли до методів, які інакше як торгівлею дітьми не назвеш», — зазначив він.

«На наспіх створеному сайті можна буквально «вибрати» собі дитину по фото з відкритими обличчями. Вони описують дітей як товар: «слухняна», «спокійна» тощо. Уявіть лише — ви можете відфільтрувати дітей не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся», — додав Кулеба.

Зі слів Кулеби, «більшість дітей у цьому «каталозі» народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство. Батьки деяких з них були вбиті саме окупаційною владою, іншим — просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення».

Нагадаємо:

Росіяни вивезли з України щонайменше 20 тисяч дітей, вдалося повернути 1400. Після переговорів у Стамбулі РФ отримала список з 339 українських дітей, яких потрібно повернути, однак досі нічого не зробила щодо цього.

Про це на конференції щодо дітей України у Страсбурзі заявила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца.

Вона наголосила, що Росія вбиває, депортує і викрадає українських дітей і це почалося ще 2014 року, але від початку повномасштабного вторгнення 2022 року «ця політика стала справді систематичною».

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

Уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова відзвітувала, що окупанти вивезли до країни-агресорки понад 700 тис. українських дітей від початку повномасштабного вторгнення.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Львової-Бєлової та президента РФ Володимира Путіна за незаконне вивезення до країни-агресорки українських дітей.

