РФ стягує військову техніку до Білорусі: колона КамАЗів зі знаками "V" та прапорами СРСР рухається до кордону України

У Білорусі помітили колону російської техніки, що рухається від Мінська в напрямку українського кордону.

Колона КамАЗів РФ напрявляється трасою М5 в напрямку військового аеродрому Бобруйск.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

На колоні характерні знаки окупантів "V" та прапори СРСР. У колоні є КамАЗи ЗС РФ – їх приблизно 10 одиниць. Також у колоні є машини зв'язку та тентування, можливо, з піхотою. Прибули росіяни з 43 регіону (Кіровська область) — південного військового округу РФ.

Пізне стало відомо, що один із КамАЗів, які рухалися в колоні трасою М5, не доїхав до ціли та вилетів у кювет.

Раніше повідомляли, що до Білорусі на навчання з авіатренування прибули пілоти з РФ. Вони проводять тренування на п'яти військових аеродромах, що поблизу кордону з Україною. Зокрема, свої навчання здійснють на еародромах у Барановичах, Мачулищах, Ліді, Лунинці та Бобруйську.

ФОТО: Беларускі Гаюн