"РФ треба вдарити по Німеччині": пропагандист Соловйов влаштував істерику з погрозами Берліну

Російський топпропагандист Володимир Соловйов після рішення Німеччини відправити Україні танки Leopard 2 в лютій істерії заявив, що "Москві слід вдарити по ФРН".

Відповідне відео із заявою Соловйова опублікував Френсіс Скарр із BBC.

Почувши новину про те, що США та Німеччина нарешті готові відправити танки Україні після тижнів роздумів щодо цього питання, російські пропагандистські ЗМІ відреагували люто.

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Так, відомий путініст Володимир Соловйов в істериці закликав Кремль у відповідь бомбити Німеччину. Топпропагандист РФ Соловйов, звично риториці Кремля, заявив, що німці повинні "знати, яких нових нацистських лідерів вони виховали і привели до влади".

Крім того, Соловйов назвав лідерів європейських країн "нацистськими покидьками".

Очікується, що Білий дім оголосить про рішення відправити Україні 30 танків Abrams M1 вже сьогодні, 25 січня. Також найближчим часом рішення про Leopard 2 ухвалить канцлер Німеччини Олаф Шольц. Передбачається, що він відправить в Україну щонайменше 14 танків Leopard 2.

Це означатиме, що надання танків буде дозволено з інших країн, які використовують німецькі танки.

Нагадаємо, після того, як канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Захід не повинен дати Москві виграти війну, пропагандист Росії Володимир Соловйов істерично висловився, мовляв, російські війська треба ввести до Берліна та Парижа. Йому також привиділося, що після Другої світової війни "американці окупували частину Європи".

Тим часом ДБР оголосить кремлівського пропагандиста Соловйова в міжнародний розшук.

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