РФ тримає ракетоносії у Чорному, Азовському та Середземному морях - ВМС ЗСУ

Станом на 06:00 20 червня в Чорному морі перебувають два ворожі кораблі. Загальний залп - 4 ракети.

Про це інформують Військово-морські сили ЗСУ.

За даними ВМС, Росія тримає:

в Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальним залпом до 24 ракет;

в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальним залпом до 8 ракет.

"За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 5 суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 9 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор", - йдеться у повідомленні.

У ВМС наголосили, що країна-терористка продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, у ніч проти 20 червня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Ціллю була критична інфраструктура. Пошкоджені енергетичні об'єкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.

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