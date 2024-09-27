РФ тримає в морі кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні

Ворожі ракетоносії зафіксовані у Чорному та Середземному морях.

Станом на 27 вересня у Чорному та Середземному морях перебувають шість російських кораблів. Частина з них – носії ракет "Калібр".

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

У Чорному морі перебувають три російські кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебуває один російський корабель-носій ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – два судна, з них одне рухалося з протоки Босфор.

Зазначається, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 рроку (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Російські кораблі, які перебувають у морях станом на 27 вересня / Інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, напередодні військовий аналітик, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман попередив що РФ може вдатися до потужної масованої ракетної атаки по Україні вже найближчими днями. Максимум – тижнями.

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