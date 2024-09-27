РФ тримає в морі кораблі з "Калібрами": скільки ракет загрожують Україні

Ворожі ракетоносії зафіксовані у Чорному та Середземному морях.
Станом на 27 вересня у Чорному та Середземному морях перебувають шість російських кораблів. Частина з них – носії ракет "Калібр".
Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
У Чорному морі перебувають три російські кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі перебуває один російський корабель-носій ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
У ВМС додали, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – два судна, з них одне рухалося з протоки Босфор.
Зазначається, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 рроку (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, напередодні військовий аналітик, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман попередив що РФ може вдатися до потужної масованої ракетної атаки по Україні вже найближчими днями. Максимум – тижнями.
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