Москва. / © Getty Images

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Вночі проти 28 жовтня Московський регіон і сама столиця зазнали масованої атаки безпілотників. Російська ППО нібито збивала безпілотники на підступах до міста. Водночас у далекій Башкирії спалахнула пожежа на заводі, що виробляє компоненти для бронематеріалів.

Що відомо про атаку на Росію — читайте на сайті ТСН.ua.

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Мер Москви Сергій Собянін відзвітував, що від вечора в бік російської столиці нібито летіли 613 дронів. За його словами, більшість безпілотників протиповітряна оборона начебто перехопила на «дальніх підступах», а понад 230 — на підльоті до Москви.

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Інформації про постраждалих чи руйнування наразі немає. Водночас, зі слів мера, екстрені служби працюють на місцях падіння уламків.

Водночас три московські аеропорти паралізовані — зіткнулися з перебоями в роботі через обмеження. У Росавіації заявили про тимчасову заборону на приймання і випуск повітряних суден у «Домодєдово», «Внеково» і «Жуковський».

Атака на завод у Башкірії

У російській Башкирії після нічної атаки безпілотників здійнявся дим над Башкирською содовою компанією у Стерлітамаку. За даними OSINT-аналізу ASTRA, це підприємство є єдиним в РФ виробником унікального компонента, який використовують для виготовлення бронематеріалів.

На світанку влада попередила про атаку безпілотників. Місцеві жителі у мережі скаржилися на вибухи та влучання у місті.

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На тлі атаки аеропорт Уфи також запровадив тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків.

Дата публікації 07:42, 29.10.26 Кількість переглядів 5 Дрони атакували важливий завод в РФ - кадри

У Башкирії після атаки дронів спалахнула пожежа на заводі. / © ASTRA

У Башкирії після атаки дронів спалахнула пожежа на заводі. / © Supernova+

У Башкирії після атаки дронів спалахнула пожежа на заводі.

Башкирська содова компанія є одним із найбільших хімічних комплексів Росії та провідним виробником кальцинованої й харчової соди.

Нагадаємо, напередодні РФ також розривали вибухи під час атаки БпЛА. У Новомосковську було атаковано хімзавод «Азот». За даними OSINT-ресурсів зайнялася установка з виробництва аміаку «Ам-70». До міста направили лабораторії регіонального управління Росспоживнагляду, які мають перевірити рівень можливого хімічного забруднення.

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