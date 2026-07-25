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РФ у вогні: у Бєлгороді, Ростові та Енгельсі сильні пожежі — горять склади та казарма
У низці російських міст уночі було неспокійно — лунали вибухи.
У російському Ростові після атаки БпЛА сталася масштабна пожежа. У Енгельсі палає військова казарма. Також після атаки сталася пожежа в окупованому Луганську.
Так, Exilenova+ із посиланням на місцевих жителів пише про пожежу в одній з казарм у Енгельсі, що у Саратовській області.
Також вибухи і масштабна пожежа сталася у Ростові-на-Дону та окупованому Луганську. Що саме там стало об’єктом атаки наразі невідомо.
Також цієї ночі у російському Бєлгороді скаржилися на масовану атаку БпЛА. Під ударами опинилися логістичні склади та енергетичні об’єкти. Як повідомляє місцева влада, на вулицях є пошкодження та загоряння, які ліквідують рятувальники. Працюють спецпідрозділи.
Крім того, за даними моніторингів, під удар потрапили: логістичні склади, підстанція «Южная», та ТЕЦ «Луч». Там спалахнули пожежі, видніється дим.
Нагадаємо, 16 липня в російських містах Саратов і Енгельс пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників.