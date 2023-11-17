РФ ухвалила державний бюджет із рекордними витратами на оборону: про яку суму йдеться

Наступного року на війну держава-агресорка витрачатиме у 1,5 раза більше коштів, аніж торік.

Державна дума Росії ухвалила державний бюджет на 2024 рік. Він передбачає збільшення витрат на оборону.

Про це пише The Washington Times.

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У п'ятницю, 17 листопада, Держдума РФ затвердила свій найбільший за всю історію федеральний бюджет. Згідно з ним витрати зростуть приблизно на 25% у 2024 році, а рекордні суми підуть на оборону. За даними Bloomberg, йдеться про виділення 10,8 трильйона рублів на "Національну оборону".

Очікується, що наступного року витрати на оборону перевищать соціальні витрати вперше в сучасній історії Росії. Як відомо, Кремль прагне зміцнити підтримку президента Володимира Путіна, оскільки Росія готується до президентських виборів у березні.

Сума у 10,8 трильйона рублів дійсно є безпрецедентною. До порівняння, у бюджеті на 2023 рік оборонні витрати передбачали 6,4 трильйона рублів. Так, це збільшення у понад 1,5 раза.

Як відзначає західний аналітик Річард Конноллі, йдеться про врегулювання війни в Україні та готовність до військової конфронтації із Заходом назавжди.

"Це означає повну ремілітаризацію російського суспільства", – сказав він.

Натомість стало відомо, яке в Україні передбачене зростання зарплат й пенсій згідно з бюджетом на 2024 рік:

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