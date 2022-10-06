РФ вантажівками вивезла українських біженців із естонського кордону: українці говорять про "фільтрацію"

За інформацією естонського міністра, на кордоні з російської сторони чекало трохи більше тисячі людей, але їх посадили на вантажівки і повезли.

Росія блокує прохід громадян України на кордоні з Естонією. Крім того, російські силовики зібрали українських біженців, які зібралися біля естонського кордону, і кудись їх вивезли вантажівками.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаенеметс, повідомляє ERR.

"На кордоні чекало трохи більше тисячі людей, але сьогодні їх там уже немає – їх посадили на вантажівки і повезли", – сказав Лаенеметс.

За останні кілька днів на російському боці південно-східного кордону Естонії зібралося понад тисячу людей, переважно українців, яким російська влада завадила в’їзду в Естонію через затримку прикордонних процедур.

За південно-східним кордоном Естонії утворилася черга, де люди чекали перетину кордону кілька днів. В Естонії є різні припущення про те, чому, але справжня мета невідома, визнав міністр внутрішніх справ.

Міністр зазначив, що Естонія також налагодила зв'язок з посольством України, щоб перевірити походження прибулих людей, чи є вони тими, за кого себе видають. Тим паче, що наразі Естонія також пропускає людей з копією українського паспорта. Але оскільки в Росії є можливості для всіляких підробок, на кордоні є люди, які спілкуються з прибулими і намагаються знайти тих, хто бреше про своє походження.

"У нас залишався лише один виїзд (з окупованих територій. – Ред.) через Василівку в Запорізькій області. Його закрили напередодні 23 вересня та псевдореферендуму. Чоловіків від 18 до 35 років випускати перестали. Ми подумали, що вони потім почнуть "вигрібати" мужиків під себе, вирішили не чекати", – наводить слова українця Андрія видання Meduza.

За його словами, росіяни та естонці проходять кордон за п'ять хвилин. Чоловік розповідає, що росіяни влаштували на кордоні "фільтрацію" для українців.

"Усі проходили через фільтрацію. Спочатку ми сиділи на КПП і чекали черги. У нас забрали документи, пробили їх і після цього повели, взяли відбитки пальців. Приблизно разів на чотири години на фільтрацію відводили по шість-сім чоловік зі списку, але не більше. Щоб не розділятися (сім'ям. – Ред.), дехто просився пройти разом. Співробітники прикордонної служби відмовляли в цьому та говорили пропускати вперед тих, хто стоїть на кордоні один. Сім'ям доводилося пропускати людину та чекати своєї черги на фільтрацію ще 4–6 годин.

У зоні фільтрації забирають телефон, кажуть "давай пін-код" і забирають телефон, проганяють через програму. Чи мало де вони копалися, може, прослуховування встановили — будь-яке може бути. Ми телефону не бачили по 15–30 хвилин, деякі — по кілька годин.

Коли телефон забирають, ти йдеш на опитування. Запитують: "Що у вас відбувається? Як вам жилося в Україні до того, що відбувається? Чому їдете за кордон, а не хочете залишитися в Росії? За батьків, сестер, братів питають. Запитували: "Ось ми такі прийшли з "рускім міром", вам це не подобається, так?" Провокаційні питання ставлять. Деяких запитували: Як вам наш президент? Ну, цей Путін. Нас зрештою пропустили", – розповів українець із окупованої частини Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що українці з фільтраційних таборів у Росії тікають до Естонії, але і там потрапляють під тиск прихильників Путіна.

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