РФ вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: є постраждалі

Стовп диму / Ілюстративне фото / © DepositPhotos

Доповнено додатковими матеріалами

Росіяни 24 вересня вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Є постраждалі.

Про це повідомляють Сухопутні війська.

Що відомо про атаку РФ

Зазначається, що російські війська атакували двома балістичними ракетами «Іскандер».

«Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога», — додали в командуванні.

Там акцентували, що питання збереження життя та здоров’я людей залишається актуальним. Так, робота над обладнанням навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями триває. Вживаються й додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня РФ завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. На жаль, загинула людина. Ще 23 особи — постраждали.

Попри те, що військові прямували до укриттів та сховищ, деякі з них потрапили до зони ураження касетних боєприпасів.

Внаслідок обстрілу стало відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військових звернулися по медичну допомогу зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.