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РФ вербує іноземних найманців для війни проти України — розвідка Британії
Найчастіше воювати за Росію долучаються громадяни Південної та Східної Азії.
Росія продовжує вербувати іноземних найманців на війну проти України. Від квітня 2023 року до кінця травня 2024 року у Москві завербували понад 1 500 іноземців.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії в X (Twitter).
Зазначається, що найбільша кількість добровольців прибула з Південної та Східної Азії (771 особа), з колишніх радянських республік (523 особи) та країн Африки (72 особи).
Британські аналітики вважають, що вербування іноземців у Росії є несистематичним. Більшість добровольців погоджуються підписувати контракти через гроші та перспективи отримання російського громадянства.
Розвідники припускають, що Росія у середньостроковій перспективі продовжить вербувати іноземців, оскільки зберігає свою стратегію набору війська, спрямовану на заміщення великих втрат на полі бою, не вдаючись до другої хвилі мобілізації.
Раніше повідомлялося, що втрати особового складу на фронті для російської окупаційної армії поступово набирають катастрофічного характеру. Виснаження людських ресурсів росіян є певним успіхом для Сил оборони України.