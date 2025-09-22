Росія вербує іноземних найманців для участі у війні проти України — ЗМІ

Російські віськові

Росія спільно з Іраном проводить масштабні операції з вербування найманців для участі у бойових діях на боці російських збройних сил. Серед вербованих — громадяни Іраку, Сирії, Афганістану, Лівії, Ємену та інших країн регіону.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на співрозмовників в спецслужбах.

Основною причиною масового вербування найманців вважають брак особового складу у російських збройних силах. Для залучення іноземців використовують фінансові стимули та обіцянки російського громадянства.

Перекидання найманців здійснюється через нелегальні міграційні та торговельні маршрути, що проходять чотирма основними шляхами:

Близький Схід → Іран → Вірменія → Грузія → Росія

Близький Схід → Іран → Азербайджан → Росія

Близький Схід → Іран → Центральна Азія → Росія

Афганістан → Центральна Азія → Росія

Нещодавно зафіксовано затримання нелегальних мігрантів у Вірменії, Азербайджані та країнах Центральної Азії. Їхнє листування свідчить про тісну координацію з російською стороною та конкретні обіцянки за участь у вербуванні.

Зокрема, був затриманий громадянин Іраку Амір Вісам Джвад (2006 р.н.), завербований Міноборони РФ для участі у війні проти України. За контрактом, підписаним зі співробітницею міністерства Поліною Олександрівною, йому обіцяли грошову винагороду від 3000 до 8000 доларів та російське громадянство після шести місяців служби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Сіверському напрямку українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну. Та ще є багато іноземних військових, доля яких невідома.