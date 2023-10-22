РФ вербує шпигунів у Норвегії, прикриваючись географічним товариством: ЗМІ розкрили деталі схеми

Норвезькі спецслужби підтверджують: Кремль активно цікавиться їхніми військовими базами, і не лише ними.

Спецслужби РФ за допомогою Російського географічного товариства намагаються вербувати шпигунів у Норвегії.

Про це передає "Настоящее время" спільно з російським розслідувальним проєктом "Система".

З журналістами зв'язався чоловік на ім'я Іван (повне ім'я приховали з міркувань безпеки), який довгий час мешкає в Осло і має норвезьке громадянство. Іван заявив, що його намагалися завербувати російські спецслужби у вигляді співробітників Російського географічного товариства.

"Зі мною зв'язалася людина, представилася співробітником [Російського] географічного товариства. Кадировці, ФСБ під дахом "географічного суспільства" намагаються тут знайти симпатизантів, щоб використати їх для якихось своїх цілей. Я в лоб запитав: "Ти мені що, вбивством погрожуєш ?" – розповідає співрозмовник видання.

Іван надав журналістам імена та контактні дані вербувальників, а також аудіозапис розмови з одним із них, який підтверджує розповідь.

"Вони хотіли всякі репортажі, наприклад, з однієї мечеті: був якийсь скандал, що два хлопці з колишніх радянських республік, мусульмани, заявили про одностатевий шлюб. Який зв'язок між ЛГБТ, мусульманами та географічним товариством – для мене загадка", – каже Іван.

"Найголовніше, що мене напружило, – те, що одного разу все-таки сказали: треба з'їздити в Альту, Тромсі (міста на півночі Норвегії. – Ред.), і між іншим прозвучало "військові бази", і якось там це зняти", – продовжив чоловік.

Норвезькі спецслужби підтверджують: Кремль активно цікавиться їхніми військовими базами, і не лише ними.

"У нас є низка установок, що переробляють газ, є термінали на континенті, що приймають газ, є виробничі потужності, більшість з яких знаходяться під водою, є 8 800 кілометрів трубопроводів", – перераховує Гейр Хоген Карлсен, підполковник, старший викладач кафедри стратегічних комунікацій коледжу Норвезького університету оборони.

Що відомо про Російське географічне суспільство

У виданні нагадали, що російське географічне суспільство не перебуває під жодними міжнародними санкціями. При цьому очолює його міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу, а голова його опікунської ради – диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, що гучний випадок з російським шпигуном у Норвегії стався в жовтні 2022 року.

Тоді на півночі країни за підозрою у шпигунстві затримали співробітника норвезького Арктичного університету Тромсе, який видавав себе за "професора із Бразилії" Хосе Асіс Джаммарію.

Як виявилося, справжнє ім'я "бразильця" – Михайло Мікушин, і він є кадровим офіцером російського ГРУ.

Після цього у Бразилії розпочали розслідування через те, що російські шпигуни активно використовують паспорти цієї країни.

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