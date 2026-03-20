РФ відкрито йде проти США: Кремль готує озброєння "тіньового флоту" та ігнорує ембарго Трампа

Росія організовує збройну охорону для захисту "тіньового флоту" / © Associated Press

Два танкери з російською нафтою та газом прямують на Кубу всупереч вимогам США. Якщо вони прибудуть, це стане першим постачанням енергії на острів за три місяці.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Це перше постачання енергоносіїв на острів від грудня, після того, як довготривалі постачання з Венесуели та Мексики були зупинені під тиском США. Минулого понеділка Куба зазнала загальнонаціонального відключення електроенергії, а поступове відновлення мережі лише частково вирішило кризу.

За даними аналітиків, Росія має намір розмістити засоби захисту на борту суден і розглядає можливість створення груп збройного супроводу. Росія має цілий комплекс заходів безпеки для захисту судноплавства, до яких, зокрема, належать інспекції суден, що прибувають з-за кордону.

Помічник президента РФ Путіна Микола Патрушев заявив, що проти російських суден, мовляв, розгорнули «безпрецедентну кампанію». На морі залишається високим «ризик диверсій». Тому військові кораблі РФ можуть створювати конвої для танкерів та інших суден «тіньового флоту».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп припинив постачання венесуельської нафти на Кубу та пригрозив запровадити тарифи на будь-яку країну, яка продасть цій країні нафту. Куба заявила, що 13 березня розпочала переговори з Вашингтоном, щоб залагодити енергетичну кризу.

Державний оператор UNE повідомив, що енергетики працюють для відновлення електропостачання по всій країні, а на електроблоках, що працювали на момент вимкнення мережі, не виявлено жодних несправностей.

Нагадаємо, Росія застосовує GPS-спуфінг, щоб приховувати переміщення суден свого «тіньового флоту» та обходити міжнародні санкції на експорт нафти. Система підміняє координати суден, через що вони відображаються в системах відстеження в іншому місці.

Спочатку цю технологію використовували у військових цілях у Чорному морі, а згодом — для маскування транспортування енергоресурсів. Україна передає партнерам інформацію про такі схеми, щоб протидіяти обходу санкцій.