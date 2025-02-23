РФ відновлюватиме старі бомбардувальники, але є нюанс: ексконсультант Пентагону розкрив плани ворога на Ту-160

Росія покладається на модернізацію застарілих платформ, адже не має можливостей розробити сучасні.

Через занепад російської аерокосмічної галузі та обмеженого проєктного потенціалу стратегія країни-агресорки щодо дальньої авіації складається лише з модернізації застарілих платформ, а не на розробки нових літаків. Йдеться про парк старих бомбардувальників Ту-160. Тож існують сумніви щодо майбутніх можливостей стратегічних повітряних сил РФ.

Про це сказав експерт і ексконсультант Пентагону Рубен Ф. Джонсон, йдеться у матеріалі видання 19FortyFive.

РФ хоче посилити стратегічні бомбардувальники за допомогою сучасної авіоніки та нових серійних моделей. Однак є проблема.

"Оригінальна конструкція бомбардувальника досить стара, адже використовується ще з часів холодної війни", - пише Рубен Ф. Джонсон.

За його словами, так звана "Програма Ту-160М2", яку оголосили ще 2015-го, передбачала тоді капітальний ремонт 16 наявних літаків і будівництво 50 нових, але прогрес сповільнився через санкції та обмеженість ресурсів.

"Тим часом запропонований Росією стелс-бомбардувальник наступного покоління ПАК-ДА залишається малоймовірним через технологічні і кадрові обмеження", - сказав експерт.

На його думку, через занепад аерокосмічної галузі та обмеженого проєктного потенціалу російська стратегія дальньої авіації покладається на модернізацію застарілих платформ, а не на розробку нових літаків, через що є сумніви щодо майбутніх можливостей стратегічних повітряних сил РФ.

Експерт пояснив, що 2015 року росіяни заявили про парк бомбардувальників Ту-160, який мав би різко зрости як за якістю, так і за розміром. Вони наголошували, що 16 їхніх старих літаків будуть повністю відремонтовані та оснащені абсолютно новими бортовими системами. Також ще 50 літаків буде побудовано з конвеєра на заводі Казанського авіаційного виробничого об'єднання, де спершу був побудований цей літак.

Видання також навело цитату заступника міністра оборони РФ з питань закупівель Юрія Борисова, який 2015 року заявляв, що "будь-які нові типи літаків будуть позначатися як Ту-160М2, і за нашими планами, це, швидше за все, станеться десь після 2023 року".

Експерт також навів ще одну причину, чому РФ не може розробити нові літаки.

"Російська робоча сила в оборонному секторі становить лише невелику частину від колишньої радянської чисельності, через ще зменшуються її можливості займатися будь-яким серйозним проєктуванням та виробництвом літаків", - зазначив Джонсон.

За його словами, багато працівників вийшли на пенсію і не були замінені, а в самому російському оборонному секторі відбулися глибокі скорочення. За оцінками, чисельність персоналу в найбільш важливих конструкторських бюро становить менше 10% від піка розвитку сектору в 1980-х роках.

"Кількість людей у тому, що залишилося від сектору досліджень і розробок літаків, є достатньою лише для проведення програм модернізації або модифікації. Немає жодного способу, щоб ця невелика кількість людей могла спроєктувати або побудувати щось нове - навіть якщо всі вони генії", - сказавв він.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов прокоментував інформацію щодо ймовірної підготовки потужного масованого удару по Україні 24 лютого.

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