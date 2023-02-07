РФ відправила до Туреччини "рятувальників" на чолі з воєнним злочинцем, якому СБУ оголосила підозру

У березні 2022-го Мартинов у Бородянці під Києвом особисто керував захопленням майже 500 цивільних у заручники.
Росія відправила до Туреччини "для допомоги" у ліквідації наслідків руйнівного землетрусу соратника Кадирова і воєнного злочинця Даниїла Мартинова.
Кадри з Мартиновим, якого представили як "радника голови МНС Росії", з'явилися у росЗМІ.
У виданні "24 канал" припустили, що справжнє завдання Мартинова – вбивство когось із чеченських лідерів, які отримали притулок у Туреччині, або "полювання" за деякими місцевими посадовцями, які впливають на підтримку України.
Також видання припускає, що загін "рятувальників" Росії під керівництвом Мартинова може здійснити у Туреччині диверсії.
Хто такий Даниїл Мартинов
Влітку 2022 року СБУ оголосила, що Рамзан Кадиров та двоє його підлеглих – Даниїл Мартинов та Хусейн Межидов – винні у воєнних злочинах.
За інформацією правоохоронців, 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату із геріартричним відділенням. За його наказом було взято у заручники понад 500 цивільних: пацієнти та персонал диспансеру, місцеві жителі. Підходи до інтернату замінували, а будівля стала вогневою позицією російських військових.
Даниїл Мартинов — колишній співробітник спецгрупи ФСБ "Альфа", який від 2013 року працює помічником скандального голови Чечні по силовому блоку.
Нагадаємо, що внаслідок жахливого землетрусу у Туреччині загинули понад 4,5 тисячі людей. Ще понад 26 тисяч отримали поранення. Двох українців з турецького міста Хатай, які вважалися загиблими, врятували з-під руїн.
Крім Туреччини, постраждала і Сирія. Відчули також поштовхи Кіпр, Єгипет та Ліван.
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