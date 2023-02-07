РФ відправила до Туреччини "рятувальників" на чолі з воєнним злочинцем, якому СБУ оголосила підозру

У березні 2022-го Мартинов у Бородянці під Києвом особисто керував захопленням майже 500 цивільних у заручники.

Росія відправила до Туреччини "для допомоги" у ліквідації наслідків руйнівного землетрусу соратника Кадирова і воєнного злочинця Даниїла Мартинова.

Кадри з Мартиновим, якого представили як "радника голови МНС Росії", з'явилися у росЗМІ.

У виданні "24 канал" припустили, що справжнє завдання Мартинова – вбивство когось із чеченських лідерів, які отримали притулок у Туреччині, або "полювання" за деякими місцевими посадовцями, які впливають на підтримку України.

Також видання припускає, що загін "рятувальників" Росії під керівництвом Мартинова може здійснити у Туреччині диверсії.

Хто такий Даниїл Мартинов

Влітку 2022 року СБУ оголосила, що Рамзан Кадиров та двоє його підлеглих – Даниїл Мартинов та Хусейн Межидов – винні у воєнних злочинах.

Фото: СБУ

За інформацією правоохоронців, 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату із геріартричним відділенням. За його наказом було взято у заручники понад 500 цивільних: пацієнти та персонал диспансеру, місцеві жителі. Підходи до інтернату замінували, а будівля стала вогневою позицією російських військових.

Даниїл Мартинов — колишній співробітник спецгрупи ФСБ "Альфа", який від 2013 року працює помічником скандального голови Чечні по силовому блоку.