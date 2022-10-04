"РФ відродила демонів": прем'єр Польщі звинуватив у війні проти України не лише Путіна, а й росіян

Це війна не лише очільника Кремля.
Колоніалізм, імперіалізм, націоналізм - ця ідеологія, що панує у Росії, має широку підтримку у її громадян, а тому за вторгнення в Україну відповідає не лише президент РФ Володимир Путін, а країна загалом.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на Варшавському безпековому форумі, повідомляє видання PAP.
"Це не війна одного Путіна, як вважають деякі на Заході, це війна всієї Росії", - сказав Моравецький.
Він також зауважив, що РФ має фундаментально змінитися, щоб не становити загрози для своїх сусідів у майбутньому.
"Росія відродила демонів, які, як ми думали, залишилися в темному минулому - колоніалізм, імперіалізм, націоналізм. Вони вийшли на поверхню, Кремль використовує їх як зброю пропаганди у російському суспільстві. На жаль, ідеологія "руского міра" дуже живуча в Росії", - сказав він.
Нагадаємо, як заявляв у середині вересня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, для початку переговорів з Росією вона має звільнити всі території України, мають бути покарані воєнні злочинці, а також РФ має виплатити репарації за вчинену шкоду.
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