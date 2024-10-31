РФ оштрафувала найбільшу технологічну компанію світу Google за блокування проросійських каналів на YouTube.

Про це повідомляє CNN.

Компанія Google нібито заборгувала Кремлю понад 2 ундецильйони рублів - це число 2 з 36 нулями - після відмови сплатити штрафи, що продовжують накопичуватися через блокування проросійських каналів на YouTube.

Неймовірна сума штрафу дорівнює 20 декцильйонам доларів, або приблизно 20 мільярдів трильйонів трильйонів доларів, що перевищує розмір світової економіки.

За даними Міжнародного валютного фонду, світовий валовий внутрішній продукт становить 110 трильйонів доларів, що виглядає скромно у порівнянні з сумою штрафу. Варто зауважити, материнська компанія Google Alphabet складає близько 2 трильйонів доларів.

Російське державне агентство ТАСС повідомило цього тижня, що раніше російський суд зобов’язав Google відновити YouTube-канали - багато з яких були заблоковані з 2022 року - або ж зіткнутися з наростаючими штрафами, які подвоюються щотижня.

На запитання про даний позов під час розмови з журналістами у четвер прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зізнався, що «навіть не може правильно вимовити цю цифру». Речник зазначив, що ця приголомшлива сума «наповнена символізмом».

Як вважає Пєсков, Google «не повинен обмежувати діяльність російських мовників на своїй платформі».

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.