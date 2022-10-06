РФ вивезла українських біженців з естонського кордону у невідомому напрямку: ситуація - на особливому контролі МЗС

Ситуація із українськими біженцями, які застрягли на кордоні Росії та Естонії, перебуває на особливому контролі Міністерства закордонних справ для з'ясування всіх обставин.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на ситуація, яка склалася з українськими біженцями. Напереродні стало відомо, що на російсько-естонському кордоні утворилися величезні черги, переважно з громадян України. Після цього, за інформацією естонської стороони, російські силовики зібрали українських біженців і кудись їх вивезли вантажівками.

У дипломатичному відомстві наголосили, що наразі з'ясовують усі обставини цього інциденту, про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Twitter.

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"Посольство України в Естонії взаємодіє із естонськими компетентними органами задля з‘ясування ситуації з українськими громадянами на російсько-естонському кордоні. Питання виїзду українців з Росії перебуває на особливому контролі МЗС та інших причетних державних органів України", - зазначив він.

Нагадаємо, що за останні кілька днів на російському боці південно-східного кордону Естонії зібралося понад тисячу людей, переважно українців, яким російська влада завадила в’їзду в Естонію через затримку прикордонних процедур. Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаенеметс заявив, що людей, які стояли на кордоні, зібрали і кудись вивезли вантажівками.

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