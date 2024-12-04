РФ виводить свій флот з Сирії: OSINT-аналітики кажуть про непередбачувані наслідки

З огляду на успіхи у бойових діях повстанців у Сирії, у військового командування РФ, ймовірно, виникли побоювання щодо реальної небезпеки для флоту, дислокованого на російській базі ВМФ у сирійському Тартусі. Тому росіяни за останні два дні вивели кілька своїх кораблів у море, про що свідчать супутникові знімки.

Про це повідомили кілька OSINT-аналітиків.

Флот РФ залишив сирійську базу

OSINT-аналітик MT Anderson повідомив, що збір інформації з відкритих джерел показав, що російську базу ВМФ у Тартусі залишили щонайменше п'ять кораблів:

два багатоцільові фрегати "Адмірал Горшков" і "Адмірал Головко";

сторожовий корабель "Адмірал Григорович";

морський танкер "Вязьма";

середній морський танкер "Єльня".

За даними іншого аналітика, Droxford Maritime, корабель "Єльня" зі складу Балтійського флоту залишив Тартуса вранці понеділка, 2 листопада. На думку аналітика, корабель втік з бази через бойові дій у Сирії та, ймовірно, взагалі залишить Середземне море.

Droxford Maritime стверджує, що у Тартусі також перебуває російська субмарина "Новоросійськ", але наразі невідомо, чи покинуло базу підводне судно.

В чому небезпека для російського флоту в Сирії

Засновник українського OSINT-проєкта Frontelligence Insight, який пише у соціальній мережі X під псевдо "Татарігамі", повідомив про просування сил повстанців, які становлять пряму небезпеку російським військовим об'єктам у Сирії.

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"Якщо ранні повідомлення про успіхи сил, що протистоять режиму Асада, вірні, то Хама впала, а сили рухаються до Хомса. Це означає, що ключові активи Росії – військово-морська база Тартус і авіабаза Хмеймім – можуть бути відрізані. Обидва мають вирішальне значення для присутності Росії на Близькому Сході та в Африці", – наголосив аналітик.

Інший OSINT-аналітик Хай Саттон у статті для видання Naval News зазначив, що російська база ВМФ у Тартусі опинилася під загрозою через успішний наступ повстанців, які воюють проти режиму Башара Асада. На його думку російське командуванн усвідомлює небезпеку, тому вживає запобіжних заходів і виводить кораблі у море.

"Хоча це не підтверджено, вважається, що це переміщення корабля, ймовірно, безпосередньо пов'язане із ситуацією на землі. Якщо це так, це перша видима ознака того, що Росія виводить цінні активи з країни", – зазначив Саттон.

Аналітик додав, що Росії простіше залишити базу, коли лінія фронту наближається до неї, адже перекидання підкріплення в Тартус є надто складним завданням.

Несприятливі перспективи для стратегічної бази ВМФ РФ

Військово-морська база у Тартусі на середземноморському узбережжі Сирії є стратегічним активом для Росії. Вона була створена ща за часів СРСР у 1971 році, але після його розпаду не використовувалась майже два десятиліття.

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Коли у 2012 році почалась громадянська війна у ​​Сирії, РФ знову привела туди свій флот. А з початком повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, база в Тартусі набула ще більшого значення. Росія посилила там свою військову присутність перед вторгненням, щоб протистояти та стримувати пряме втручання НАТО, особливо авіаносців у Середземному морі.

РФ також розташувала там кілька великих військових кораблів, які мали взяти участь у війні проти України. Але ці плани поламала Туреччина, заблокувавши прохід російських військових кораблів у Чорне море.

За словами Саттона, здається можливим, що база в Тартусі зрештою буде атакована чи покинута.

"Звичайно, здається ймовірним, що російські військові кораблі залишають колись безпечний порт. Очікується, що вони попливуть із Середземного моря до Балтики. Можливо, на цьому шляху вони шукатимуть тимчасову безпечну гавань в Алжирі чи Лівії. Якщо Росія відмовиться від Тартуса, це матиме передбачувані геополітичні наслідки", – наголосив аналітик.

Нагадаємо, сирійські сили, які протистоять режиму диктатора Башара Асада, повністю взяли під контроль Алеппо, одне з найбільших міст країни. Війська диктатора Башара Асада відступили під тиском повстанців.

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