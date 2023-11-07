РФ вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі: про що це свідчить

У Кремлі кажуть, що угода припинила відповідати інтересам країни.
Країна-агресорка РФ у вівторок, 7 листопада, остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі. При цьому про припинення цього документа Москва заявила ще 2007 року.
Як повідомили на сайті Міністерства закордонних справ країни, РФ отримала як позитивні, так і негативні наслідки участі в цій угоді.
Зокрема, в Москві кажуть, що ДЗЗСЄ було укладено наприкінці "холодної війни" – в період, коли з'явилися й багато інших великих угод щодо ключових питань роззброєння й контролю над зброєю.
"Не всі з них витримали перевірку часом, але на тому етапі вони відіграли певну стабілізувальну роль", – вважають у Кремлі.
Там визнали, що ДЗЗСЄ деякий час забезпечував РФ матеріальні гарантії безпеки.
"Наприклад, дозволив зробити процес скорочень не одностороннім, а взаємним, підключивши до нього країни НАТО, передусім Німеччину, сукупний потенціал тодішніх членів Альянсу був певною мірою обмежений і поставлений під контроль", – пояснили дипломати.
Утім, за їхніми словами, угода згодом припинила відповідати інтересам Росії. Мовляв, Сполучені Штати запустили процес розширення НАТО, а країни військового блоку "стали відкрито оминати групові обмеження договору".
Москва традиційно звинуватила у всьому Захід. Як зазначили в МЗС, західні країни "переоцінили можливості впливу на Росію і ступінь нашої зацікавленості в договорі".
Нагадаємо, окупаційні війська Росії протягом останнього часу стали частіше використувавати керовані авіабомби (КАБ) для атак по мирних містах України та позиціях військових ЗСУ.
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