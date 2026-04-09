РФ викрили на таємній підводній операції в Атлантиці: Британія відстежувала субмарини місяць

Джон Гілі / © Associated Press

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що російські підводні човни проводили приховану операцію в Атлантичному океані поблизу британських вод. За його словами, Лондон разом із союзниками протягом місяця відстежував діяльність однієї ударної субмарини та двох спеціалізованих апаратів РФ.

Про це повідомляє Sky News.

Йдеться, зокрема, про підводні судна, пов’язані з російським управлінням глибоководних досліджень (GUGI), які здатні вивчати та потенційно завдавати шкоди критичній інфраструктурі — зокрема підводним кабелям та трубопроводам.

Відповідь британців

Британські військові задіяли понад 500 осіб, кораблі флоту, протичовнову авіацію та гелікоптери для цілодобового спостереження. У результаті російські субмарини залишили район.

Гілі безпосередньо звернувся до Кремля, заявивши: «Ми вас бачимо», і попередив про «серйозні наслідки» у разі спроб пошкодити підводну інфраструктуру.

За даними Міноборони Британії, безпосередніх доказів пошкоджень кабелів чи трубопроводів наразі немає, однак активність РФ у цьому регіоні зростає. За останні два роки кількість таких інцидентів збільшилася приблизно на 30%.

Аналітики вважають, що подібні місії можуть свідчити про наміри Росії тестувати вразливість критичної інфраструктури Заходу.

