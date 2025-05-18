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РФ вимагає капітуляції України та готується до тривалої війни: аналітики вказали на ознаки
Експерти нагадали, що диктатор відмовляється йти на переговори, а пропагандисти «промивають мізки» населенню.
Президент РФ Володимир Путін і російська верхівка намагаються підготувати російське населення до більш тривалої війни в Україні.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.
З огляду на характер переговорів у Стамбулі та озвучені російською делегацією вимоги, аналітики відомства переконані, що метою війни Росії залишається повна капітуляція України.
Водночас, зазначається у звіті, Москва подає свої територіальні претензії не як предмет переговорів про завершення війни, а лише як передумови до припинення вогню.
Експерти переконані, що Кремль свідомо затягує переговорний процес, демонструючи небажання вести добросовісні перемовини як щодо припинення вогню, так і стосовно укладення фінальної мирної угоди.
«Путін і надалі відмовлятиметься йти на компроміси доти, доки Україна і Захід не зможуть змінити його теорію перемоги. За нею, Росія виграє війну на виснаження шляхом безперервного повзучого наступу, що не дозволяє Україні проводити успішні, оперативно значущі контрнаступальні операції», — вважають аналітики.
Раніше повідомлялося, що колишній голова Генштабу Великої Британії Річард Даннат заявив, що диктатор Путін боїться прийняти пропозицію про припинення вогню, оскільки в такому разі російські прихильники жорсткої лінії можуть чинити більший тиск на Кремль.