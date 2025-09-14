РФ випробувала ракету "Циркон" біля кордонів НАТО: що відомо

Циркон. / © скриншот з відео

Російська Федерація заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон" під час військових навчань "Захід-2025".

Про це 14 вересня повідомило міноборони країни-агресорки.

Зазначається, що ракета була випущена за ціллю в Баренцевому морі та нібито “вразила її прямим попаданням”. Запуск був здійснений екіпаж фрегата "Адмірал Головко”.

"Циркон" - російська морська гіперзвукова ракета. У Москві заявляють, що її дальність - понад 1 тис. км.

Нагадаємо, російсько-білоруські навчання "Захід-2025" розпочалися 12 вересня і триватимуть до 16 вересня. Вони відбуваються на території РФ та Білорусі, а також в акваторіях Балтійського та Баренцева морів. Відомо, що Росія відпрацювала удари "Кинджалами”. Екіпажі МіГ-31 виконали політ над нейтральними водами Баренцового моря.

Польща та її союзники по НАТО перебувають у стані підвищеної готовності. Зокрема, після того, 10 вересня польські військові повідомили про атаку дронів РФ. На території країни було збила кілька об'єктів.

Крім того, вночі проти 12 вересня через військові навчання РФ і Білорусі Польща закрила кордон. Обмеження стосуються в'їзду та виїзду як для людей, так і для вантажного, автомобільного та залізничного транспорту. У Москві кажуть, мовляв, здивовані таким рішенням Варшави, та нахабно називають такі дії “емоційним перевантаженням”.

