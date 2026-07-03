РФ вже почала таємне вторгнення до країн НАТО: запустили зброю із "тіньового флоту", аналітики б'ють тривогу

НАТО / © Unsplash

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Росія не веде повномасштабного військового вторгнення до країн НАТО, але проводить масштабну таємну кампанію в «сірій зоні». Москва вже готується до тривалої конфронтації з Європою.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що протягом останніх років Росія брала участь у різноманітних відкритих та прихованих атаках на держави НАТО, серед яких диверсійні місії, радіоелектронні перешкоди, глушіння GPS-сигналів та підпали.

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Росія різко посилила ці атаки на країни НАТО протягом останнього часу, починаючи від осені 2025 року — зокрема, найбільш помітним фактором стали випадки вторгнення дронів у повітряний простір держав Альянсу. Така схема систематичної організованої діяльності свідчить про те, що Росія вступила в фазу підготовки.

«Кремль, ймовірно, використовував судна „тіньового флоту“, що діють у міжнародних водах, для здійснення вторгнень дронів до повітряного простору НАТО, використовуючи ці судна як платформи для запуску та відновлення. IISS зафіксував 144 інциденти польотів російських дронів над 13 державами НАТО та Ірландією в період від серпня 2024 року до лютого 2026 року, зокрема над військовими та підводними базами у Великій Британії та Франції», — йдеться у звіті експертів.

Ймовірний напад РФ на країни НАТО — що відомо

Естонія, Латвія та Литва розробляють евакуацію 400 000 осіб на випадок нападу Росії. Країни Балтії вже давно попереджають своїх партнерів по НАТО про потенційну російську агресію. Усе через нещодавні кібератаки, дезінформаційні кампанії та порушення їхнього повітряного простору російськими винищувачами й безпілотниками. Хоча

Росія заперечує будь-які наміри нападу на НАТО, ці три країни, які в минулому були анексовані Москвою, подвоїли свої витрати на оборону після повномасштабного вторгнення до України.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза для країн НАТО з боку Росії стане реальністю не через роки, а за кілька найближчих місяців.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, додав, що, хоча сьогодні в Москви немає ресурсів для повномасштабної війни проти Європи, не можна відкидати, що до 2028 року вони можуть з’явитися. Це стане можливим, якщо в Росії проведуть мобілізацію.

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