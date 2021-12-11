РФ закрила в'їзд із дев'яти африканських країн і Гонконгу через COVID-штам "Омікрон"

До відповідного переліку увійшли ПАР, Танзанія, Лесото, Ботсвана, Зімбабве, Мадагаскар, Мозамбік, Намібія, Есватіні та Гонконг.

Російська Федерація повністю заборонила в'їзд іноземцям із дев'яти африканських країн і Гонконгу на тлі поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон".

Про це повідомляється на офіційному порталі правової інформації РФ.

Зазначається, що до відповідного переліку увійшли Південно-Африканська Республіка, Танзанія, Лесото, Ботсвана, Зімбабве, Мадагаскар, Мозамбік, Намібія, Есватіні, а також особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки Гонконг.

Раніше російський уряд запровадив тимчасове обмеження на в'їзд, передбачивши винятки для дипломатичних паспортів і службових віз, екіпажів повітряних, морських та річкових суден, а також поїзних та локомотивних бригад. Однак відтепер ці пом'якшення для вказаних країн не діятимуть.

Як повідомляли у ВООЗ, новий варіант COVID-19 "Омікрон" станом на 7 грудня зафіксовано на території 57 країн світу. Водночас, за даними МОЗ, станом на 9 грудня в Україні не зафіксовано жодного випадку цього штаму.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус вважає, що "деякі характеристики "Омікрона", зокрема глобальне розповсюдження і велика кількість мутацій, вказують на те, що він може серйозно вплинути на перебіг пандемії".

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

Читайте також:

Новини світу: в Англії посилюють карантинні обмеження на тлі поширення штаму "Омікрон"

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.