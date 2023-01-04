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РФ занурюється у хаос і стає слабшою: у Польщі розповіли "гарні новини" щодо Росії

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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РФ занурюється у хаос і стає слабшою: у Польщі розповіли "гарні новини" щодо Росії

Фото: Associated Press

У Польщі розповіли, як Путін занурює Росію у хаос.

Росія занурюється в хаос, а розв’язана нею війна проти України робить країну-агресорку слабшою.

Про це заявив уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин в Twitter.

За його словами, війна, яку розв'язав диктатор Кремля Путін за підтримки росіян, проти України послаблює РФ. І це, як він зауважив, "гарні новини".

"Масові затримання в Москві, панічні дії внутрішніх служб, вуличні облави на призовників, пожежі, що знищують російські міста, вибухи на військових базах – останні дані свідчать про те, що Росія занурюється у хаос", – заявив Жарин.

Представник польських спецслужб додав, що окрім цього, в РФ наростає економічна криза, а сама країна терористка стає все більш нездатною забезпечити росіян "навіть елементарними послугами".

Нагадаємо, російський політолог Іван Преображенський, експерт з країн Центральної Європи, прогнозує, що 2023 року матері та дружини загиблих російських окупантів висловлюватимуть своє невдоволення тим, що Путін кинув їх на війну проти України. Преображенський заявив, що їм втрачати нічого і вони "ідеальні борці з режимом", щоб домогтися покарання за смерть  близької людини. За його словами, Кремль не обере іншого рішення, окрім придушення протестів. 

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Дата публікації
Перегляди
141
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