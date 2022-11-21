"РФ занурюється в сутінки людської цивілізації": як пропаганда впливає на росіян

Невпинний тиск російської пропаганди на ТБ під часвійни в Україні не тільки налаштував значну частину країни проти Заходу, а й впливає на соціальні відносини всередині Росії.

У полоні російської пропаганди перебували і лідери думок, і політики, і журналісти, і експерти, і науковці. Дехто був корисним, а хтось відпрацьовував російські гроші.

Про глибину падіння російської пропаганди та рівня публічної дискусії пише авторка есею у виданні The Bulwark Кеті Янг.

Поки українці радіють визволенню Херсона, російський експрезидент Дмитро Медведєв пише, що росіяни воюють із сатаною, ведучи "священну війну проти західного світу". Пропагандисти з російського телебачення запевняють, що країні бракує диктатури, а влада занадто мʼяка в боротьбі з ліберальними "шкідниками".

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"Росія занурюється все глибше й глибше в сутінки людської цивілізації, запроваджуючи санкції проти письменниці Маргарет Етвуд і актора Джима Керрі, аби хоч щось хоч комусь заборонити", - пише Янг.

Ідеолог російського націоналізму та "гуру мілітаризації" Олександр Дугін закликає Путіна фактично повернути самодержавство, а Євгеній Пригожин підтверджує, що підконтрольні йому "вагнерівці" стратили колишнього свого бійця, який потрапив в український полон і розкаявся у своїх діях. Невідомо, куди ці проблеми з моральністю можуть привести Росію, пише Янг, додаючи, що якісно опонувати макабричній владі російське суспільство наразі неспроможне.

Раніше повідомлялося, що аналітики з Інститут вивчення війни проаналізував дії президента Росії Володимира Путіна стосовно військових блогерів, яких він нібито захищає і підтримує "незалежність публікацій".

На основі зібраних даних інститут повідомляє, що Путін захистив військових блогерів від нападів Міноборони і їхню незалежність, незважаючи на те, що він посилює утиски і цензуру по всій Росії.

Не так давно представник України в ООН Сергій Кислиця висміяв висловлювання Медведєва про боротьбу з "верховним правителем пекла". Дипломат припустив, що наступного разу Росія запросить засідання ООН, щоб провети сеанс екзорцизму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз повністю заборонити російські пропагандистські медіа за розпалювання геноциду.

Про це він написав у Twitter, коментуючи заклики до створення нестерпних умов для життя в Україні, які пролунали під час останнього випуску токшоу "Своя правда" на телеканалі НТВ.

Один із його учасників, член Держдуми Борис Чернишов заявив, що ракетні удари по Україні – це "прояв святої ненависті" росіян до українців, які мають "замерзнути та згнити".

Як російська пропаганда бреше про війну у TikTok

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