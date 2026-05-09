БпЛА Shahed

Реклама

Росія могла запропонувати Ірану безпілотники, захищені від засобів радіоелектронної боротьби, а також навчання операторів для використання дронів проти американських військових.

Про це повідомляє The Economist із посиланням на секретний документ російської військової розвідки.

За даними видання, Москва нібито пропонувала Тегерану 5 тисяч FPV-дронів на оптоволокні, а також безпілотники більшої дальності із супутниковим наведенням.

Реклама

У документі зазначалося, що ці БПЛА могли використовувати у разі висадки американського десанту в Перській затоці.

Зокрема, автори документа наголошували на вразливості десантних кораблів до атак груп дронів.

Там ішлося про те, що кораблі можуть ставати цілями для роїв із 5–6 безпілотників, які здатні атакувати з відстані 15–30 кілометрів.

Крім постачання дронів, Росія нібито була готова організувати навчання операторів для Ірану.

Реклама

Для цього пропонували залучати частину з приблизно 10 тисяч іранських студентів, які навчаються у російських вишах, а також російськомовних таджиків і сирійських алавітів.

У The Economist наголосили, що наразі не мають прямих доказів того, що документ був переданий Ірану або що Росія вже поставила ці безпілотники.

Втім, джерела журналу в розвідці вважають описаний план цілком правдоподібним.

Крім того, розслідувач Христо Грозев заявив, що зміст документа узгоджується з іншими ознаками спроб російського ГРУ посилити підтримку Ірану.

Реклама

У документі також визнається, що Росія не може діяти активніше через війну проти України та ризик прямого конфлікту зі США.

Саме тому, як зазначається, ставка робилася на обмежену підтримку, яку офіційно можна було б заперечувати.

Раніше повідомлялося, що секретний звіт розвідки виявив серйозні розбіжності між публічними заявами американського керівництва та реальною ситуацією у війні з Іраном.

Ми раніше інформували, що китайські компанії продовжують постачати компоненти для дронів Росії та Ірану, попри санкції США.

Реклама

Новини партнерів