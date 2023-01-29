РФ запроваджує у школах і вишах військову підготовку: британські розвідники вказують на аналогію з СРСР

Йдеться про про все більш мілітаризовану атмосферу в країні.

Міністерство просвіти Російської Федерації має намір запровадити у школах і закладах вищої освіти пов’язані з військовою підготовкою предмети. Британські розвідники вважають, що такі дії - це свідчення створення все більш мілітаризованої атмосфери в країні.

Про це йдеться у свіжому звіті Міністерства оборони Великої Британії.

"Ініціативи підкреслюють все більш мілітаризовану атмосферу в Росії у воєнний час, а також є (ймовірно, навмисною) алюзією на Радянський Союз: подібна підготовка була обов'язковою в школах до 1993-г", - йдеться в огляді.

Британські розвідники зауважують, що протягом останніх кількох тижнів Мінпросвіти РФ більш детально розповіло про реалізацію плану включення базової військової підготовки до навчальної програми в середній школі.

Зазначається, що вже від вересня 2023-го у межах предмету "Основи безпеки життєдіяльності" стануть обов'язковим навчання поводження зі штурмовими гвинтівками АК та ручними гранатами, військової муштри та використання засобів індивідуального захисту.

До слова, у грудні 2022-го російське Міністерство науки та вищої освіт оголосило про програму "Основи військової підготовки" для студентів університетів.

Як повідомлялося, у Міністерстві освіти РФ вирішили запровадити навчальний курс із гри в лапту - це народна забаву із м’ячем та битками. Гра, на думку російських освітян, повинна допомогти підготувати юнаків до військової служби. Новий навчальний курс в російських школах розрахований на учнів від 1 до 11 класу.

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