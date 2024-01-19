РФ запустила виробництво аналога іранського Shahed: в ISW розповіли деталі

Російське конструкторське бюро "Стратім" запустило виробництво бюджетного аналога іранського безпілотника Shahed. Новий БпЛА має назву "Яструб". Дальністю польоту - 350 км, а бойова частина - 800 кг.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У конструкторському бюро "Стратім" зазначили, що окупаційні війська будуть використовувати БпЛА "Ястреб"- як приманку для відволікання українських систем ППО. В ISW зауважують, що йдеться про тактику, яку російські війська застосовували раніше під час серії ударів по Україні.

Наразі тривають льотні випробування прототипу, а в першій половині 2024-го планується розпочати льотні випробування вже готового і доопрацьованого продукту.

У звіті ISW також повідомляється, що 18 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав у Московській області Державне машинобудівне конструкторське бюро "Радуга" (ДержМКБ "Радуга"), дочірнє підприємство Корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ).

До слова, Шойгу дав підприємству завдання збільшити дальність польоту невстановленої зброї від 250 км до понад 300 км. Своєю чергою, гендиректор КТРВ Борис Обносов повідомив, що нібито вже було випробувано зброю з дальністю польоту 310 км. Обносов також зазначив, що ДержМКБ "Радуга" знизило вартість виробництва цієї зброї та збільшило її бойову частину від 450 до 800 кг.

Генеральний директор ДержМКБ "Радуга" Сергій Богатіков заявив, що підприємство подвоїло штат співробітників, закупило нове випробувальне обладнання та інструменти, розширило виробничі площі, а також встановило 12-годинні зміни, що дозволило працювати цілодобово та збільшити обсяги виробництва.

Заяви Богатікова і деякі факти свідчать про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії, ДержМКБ "Радуга" збільшило обсяги виробництва високоточної зброї у вісім разів, наголошують аналітики ISW.

Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли, як РФ налагодила виробництво "Шахедів". Зазначається, що в Москві самі налагодили власне виробництво – воно вже працює на території Росії, зокрема в Єлабузі. Там на сьогодні розгорнуто мінімум дві лінії виробництва. Але здебільшого комплектувальні надходять з інших країн.

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