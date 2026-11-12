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РФ засекречує дані про втрати: ФСБ патрулює кладовища, а за фото могил дають 14 років — Politico
Закриття даних може ускладнити оцінку реальних втрат російської армії та допомогти владі уникати суспільного невдоволення, вважають західні журналісти.
Російська влада посилює заходи для приховування втрат у війні проти України — закриває бази даних, обмежує доступ до документів і переслідує людей, які збирають відомості про загиблих військовослужбовців.
Про це пише Politico.
За інформацією видання, у вересні суд у Ярославлі засудив чоловіка до 14 років колонії у справі, пов’язаній із фотографуванням надгробків російських солдатів.
«Від літа в Росії заарештували кілька десятків людей, яких звинувачують у державній зраді та нібито співпраці з українськими спецслужбами. Такі процеси відбуваються за зачиненими дверима», — зазначають журналісти.
Фотографії поховань залишаються одним із джерел, за допомогою яких незалежні журналісти й активісти встановлюють імена загиблих. За даними Politico, ФСБ патрулює цвинтарі, а російська влада попереджає про можливе довічне ув’язнення за дії, які кваліфікує як допомогу противнику.
Останню наведену у статті офіційну кількість загиблих Москва оголосила ще у вересні 2022 року. Тодішній міністр оборони Сергій Шойгу заявив про 5937 загиблих російських військових.
Відтоді влада дедалі більше обмежує можливості незалежного підрахунку. У квітні 2024 року речник кремля Дмитро Пєсков назвав відомості про втрати державною таємницею, а їх оприлюднення — виключною компетенцією Міноборони.
Того ж року Росстат закрив доступ до даних про надлишкову смертність, які були доступні від 1990-х. За інформацією видання, російська влада також приховує матеріали судових справ, пов’язаних із загиблими військовослужбовцями.
Втрати РФ у війні проти України — що відомо
У конфіденційних даних Росстату зафіксовано 11 335 смертей людей з іноземним громадянством або місцем народження за межами Росії, пов’язаних із війною проти України. Записи охоплюють вихідців майже зі 100 країн, пише Bloomberg.
Смерті зареєстровані в період від 24 лютого 2022 року до кінця серпня 2026-го. Зв’язок із війною визначали за відповідними кодами або згадками в документах про «військову операцію», обстріли чи дрони.
Генсек НАТО Рютте повідомляв, що Росія протягом останніх кількох місяців щомісяця втрачає в Україні понад 40 тисяч військових загиблими та важкопораненими. За попередніми даними, у жовтні цей показник міг перевищити 50 тисяч.