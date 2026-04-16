РФ засудила до 13 років поляка, який воював на боці України — подробиці

Поляка Кшиштофа Флачека засудили в Луганську за звинуваченням у найманстві.

В'язниця / © Pixabay

Підконтрольний Росії суд в окупованому Луганську виніс вирок 47-річному громадянинові Польщі Кшиштофу Флачеку. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму за звинуваченням в участі в бойових діях на боці України.

Про це пише Independent.

За версією Генеральної прокуратури РФ, Флачек прибув до України у вересні 2024 року, де нібито пройшов військову підготовку та брав участь у бойових зіткненнях за грошову винагороду.

Російська сторона заявляє, що іноземець був затриманий у листопаді 2024-го. Судовий розгляд відбувся на території самопроголошеної «ЛНР», анексію якої Росією Україна та більшість країн світу вважають незаконною.

Повідомляється, що це не перший випадок засудження іноземців російськими судами за участь у війні. Раніше аналогічні вироки виносилися громадянам Великої Британії та інших країн Західної Європи.

Вирок оголосили під час однієї з найпотужніших повітряних атак Росії, коли, за даними української влади, застосовано майже 700 безпілотників і десятки ракет. Цей обстріл цивільних об’єктів призвів до загибелі щонайменше 16 людей та поранення понад сотні осіб, а президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав напад жахливим актом проти мирних мешканців, які спали у своїх домівках.

Нагадаємо, прокуратура в Кракові розпочала розслідування щодо смерті Кшиштофа Галоса, якого, ймовірно, до смерті закатували росіяни. РФ на вимогу польської прокуратури повинна передати польським слідчим принаймні протокол розтину, якщо він відбувся і були взяті зразки для гістопатологічних досліджень.

